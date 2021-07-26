Перечень вопросов, включенных в протокол заседания Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 24 июля 2021 года № 30

Выборы в России пройдут в сентябре. Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин

Выборы в России пройдут в сентябре. Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин

1. О регистрации уполномоченных представителей политической партии «Политическая партия «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»

2. О заверении списка уполномоченных представителей региональных отделений политической партии «Политическая партия «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» по финансовым вопросам

3. О регистрации уполномоченного представителя политической партии «Политическая партия «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» по финансовым вопросам

4. Об исключении кандидатов из федерального списка кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, выдвинутого политической партией «Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России»

5. О регистрации федерального списка кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, выдвинутого политической партией «Социалистическая политическая партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ»

6. О регистрации уполномоченных представителей политической партии «Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

7. О регистрации федерального списка кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, выдвинутого политической партией «Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»