Перечень вопросов, включенных в протокол заседания Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 24 июля 2021 года № 30

1. О регистрации уполномоченных представителей политической партии «Политическая партия «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»
2. О заверении списка уполномоченных представителей региональных отделений политической партии «Политическая партия «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» по финансовым вопросам
3. О регистрации уполномоченного представителя политической партии «Политическая партия «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» по финансовым вопросам
4. Об исключении кандидатов из федерального списка кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, выдвинутого политической партией «Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России»
5. О регистрации федерального списка кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, выдвинутого политической партией «Социалистическая политическая партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ»
6. О регистрации уполномоченных представителей политической партии «Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
7. О регистрации федерального списка кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, выдвинутого политической партией «Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»