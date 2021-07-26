Мотоциклист разбился насмерть на Суздальском проспекте

Мотоциклист разбился насмерть на Суздальском проспекте
В результате ДТП мужчина скончался на месте происшествия. Фото: vk.com/spb_today

У дома 29 литера А по Суздальскому проспекту 32-летний мужчина, управляя своим мотоциклом «Ямаха», двигаясь по Суздальскому пр. от улицы Композиторов в сторону проспекта Энгельса не справился с управлением и совершил наезд на разделительное заграждение.

В результате ДТП мужчина скончался на месте происшествия.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Приморском районе в ДТП пострадал мотоциклист. В воскресенье, 25 июля, в Приморском районе Петербурга мотоциклист попал в ДТП.В социальных сетях появилось видео с места происшествия. На опубликованных кадрах видно, как байкер лежит на дороге, а вокруг него стоят очевидцы и пытаются ему помочь. «Мотоциклист разложился перед перекрестком Парашютной и Долгоозерной», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

авария дтп мотоциклист санкт-петербург смерть


 

Новости партнеров
В Ленобласти вандалы избили оператора
В Ленобласти вандалы избили оператора "треноги"
У площади Александра Невского хотят вырубить больше 300 деревьев
У площади Александра Невского хотят вырубить больше 300 деревьев
Стали известны самые загрязненные водорослями водоемы Петербурга и Ленобласти: Охта и Оккервиль в их числе
Стали известны самые загрязненные водорослями водоемы Петербурга и Ленобласти: Охта и Оккервиль в их числе
Синоптик Колесов спрогнозировал погоду на август в Петербурге
Синоптик Колесов спрогнозировал погоду на август в Петербурге
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге за сутки на COVID проверились 22 тыс. человек
В Тихвине подросток с задержкой развития приставал к ребенку
В Ленобласти мужчина повздорил с соседом и прострелил ему плечо
На Гороховой ночной клуб оказался наркопритоном
В Сланцах выпивка закончилась поножовщиной
Пожилой петербуржец перевел мошенникам 2,2 млн рублей
Девятиклассницу сбила машина на проспекте Луначарского
Мотоциклист разбился насмерть на Суздальском проспекте