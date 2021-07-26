Мотоциклист разбился насмерть на Суздальском проспекте

У дома 29 литера А по Суздальскому проспекту 32-летний мужчина, управляя своим мотоциклом «Ямаха», двигаясь по Суздальскому пр. от улицы Композиторов в сторону проспекта Энгельса не справился с управлением и совершил наезд на разделительное заграждение.

В результате ДТП мужчина скончался на месте происшествия.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Приморском районе в ДТП пострадал мотоциклист. В воскресенье, 25 июля, в Приморском районе Петербурга мотоциклист попал в ДТП.В социальных сетях появилось видео с места происшествия. На опубликованных кадрах видно, как байкер лежит на дороге, а вокруг него стоят очевидцы и пытаются ему помочь. «Мотоциклист разложился перед перекрестком Парашютной и Долгоозерной», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».