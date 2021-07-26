В Тихвинском районе без телефона ушли в лес и заблудились

В полицию Ленобласти поступило сообщение от женщины о том, что ее родственники зашли в лес в районе деревни Ульянино Тихвинского района и потерялись женщины 67 и 70 лет. При них телефона не было. Проживают городе Тихвин.

Женщин нашли и вывели из леса.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти подростки потерялись в лесу во время катания на велосипедах. Искать парней пришлось спасателям. К счастью, закончилось все хорошо. В Киришском районе Ленобласти сегодня, 22 июля, потерялись два подростка, которые отправились на велосипедную прогулку по лесу. Об этом сообщили в региональном Аварийно-спасательной службе. Парни поехали кататься от поселка Синявино до деревни Кусино. В какой-то момент они потерялись, так что спасателям пришлось отправиться на их поиски. Поисковая операция началась в пять часов вечера.