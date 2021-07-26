В Тихвинском районе без телефона ушли в лес и заблудились

В Тихвинском районе без телефона ушли в лес и заблудились
При них телефона не было. Фото: unsplash

В полицию Ленобласти поступило сообщение от женщины о том, что ее родственники зашли в лес в районе деревни Ульянино Тихвинского района и потерялись женщины 67 и 70 лет. При них телефона не было. Проживают городе Тихвин.

Женщин нашли и вывели из леса.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти подростки потерялись в лесу во время катания на велосипедах. Искать парней пришлось спасателям. К счастью, закончилось все хорошо. В Киришском районе Ленобласти сегодня, 22 июля, потерялись два подростка, которые отправились на велосипедную прогулку по лесу. Об этом сообщили в региональном Аварийно-спасательной службе. Парни поехали кататься от поселка Синявино до деревни Кусино. В какой-то момент они потерялись, так что спасателям пришлось отправиться на их поиски. Поисковая операция началась в пять часов вечера.

ленобласть лес полиция потеряшки Тихвинский район


 

Новости партнеров
Аномальная жара в Петербурге привела к уменьшению уровня кислорода в водоемах
Аномальная жара в Петербурге привела к уменьшению уровня кислорода в водоемах
В московских
В московских "Пятерочках" внезапно опустели полки
У площади Александра Невского хотят вырубить больше 300 деревьев
У площади Александра Невского хотят вырубить больше 300 деревьев
В Тихвинке у шлюза нашли еще один труп утопленника
В Тихвинке у шлюза нашли еще один труп утопленника
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Тихвинском районе без телефона ушли в лес и заблудились
Необычный симптом и обязательная вакцинация: COVID-19 в России и мире
В Гатчине отец не раз приставал к пятилетней дочке
Ущерб на 7,5 млн рублей: посетитель поджег кафе на проспекте Ветеранов
В Петербурге за сутки на COVID проверились 22 тыс. человек
В Тихвине подросток с задержкой развития приставал к ребенку
В Ленобласти мужчина повздорил с соседом и прострелил ему плечо
На Гороховой ночной клуб оказался наркопритоном