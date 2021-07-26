Жену и сына бывшего адмирала ВМФ нашли убитыми в Петербурге

В Петербург через 112 от 63-летней женщины поступило сообщение о том, что из квартиры ее матери и брата по адресу улица Бутлерова 8, со слов соседей чувствуется трупный запах.

Как стало известно Gazeta.Spb.ru, супругу и сына бывшего адмирала ВМФ, начальника оперативного управления штаба Северного флота Леонида Лобанова нашли мертвыми в квартире одного из домов на улице Бутлерова в Санкт-Петербурге.

После вскрытия двери в своей 3-х комнатной квартире по указанному адресу, с гнилостными изменениями, колото-резанными ранами на теле обнаружены находящиеся на кровати трупы 56-летнего мужчины и 84-летней женщины.

Возбуждено уголовное дело.

Когда сотрудники начали искать главу семейства выяснилось, что мужчина погиб еще 16 июля, на станции Ручьи его сбила электричка.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Сланцах выпивка закончилась поножовщиной. Полиция Ленобласти «по горячим следам» задержала 60-летнего мужчину, который во время ссоры, возникшей после совместной выпивки, ударил ножом 32-летнего мужчину. Через 112 поступило сообщение о том, что в городе Сланцы по улице Партизанская д.4 напротив лодочной станции ножевое ранение.