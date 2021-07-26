Самолет, летевший из Минска в Анталью, подал сигнал тревоги

Самолет, летевший из Минска в Анталью, подал сигнал тревоги
Самолет подал сигнал тревоги. Фото: pixabay

Пассажирский Boeing-737, который следовал из столицы Беларуси Минска в Анталию, подал сигнал тревоги, когда пролетал над Белгородской областью.

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на собственный источник.

Известно, что самолет летел в обход Украины. А когда судно подало тревожный сигнал, то снизилось и развернулось на северо-северо-восток. Авиалайнер поменял свой курс. Сначала он направился в сторону Воронежа, а затем Москвы.

В данный момент неизвестно, с чем связана внештатная ситуация.

Отмечается, что на борту находится всего 214 человек.

Теперь самолет будет садиться в московском Домодедово.

«На борту самолета сработал датчик неисправности. Воздушное судно совершит аварийную посадку в московском аэропорту Домодедово», — заявил собеседник агентства.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что житель Махачкалы устроил на борту самолета до Петербурга дебош.

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