Житель Махачкалы устроил на борту самолета до Петербурга дебош

Буйный пассажир рейса Махачкала — Петербург устроил дебош на борту самолета и перепугал всех людей, находящихся рядом.

Как сообщает 5-tv.ru, 29-летний мужчина не захотел надевать на себя защитную маску, хотя требовал этого командир воздушного судна. Видеозаписью со случившемся делились очевидцы произошедшего.

Когда правоохранительные органы прибыли на борт, то им далеко не сразу удалось обуздать непримиримого нарушителя ковидных мер.

Кроме этого, мужчина, оказав оказал сопротивление. Он нанес удар головой в лицо полицейского.

Но нарушителя все же удалось усмирить. На него надели наручники и отправили в дежурную часть полиции. В отношении жителя Махачкалы заведены административные протоколы.

Известно, что дебоширу могут дать и арест на срок до 15 суток. В данный момент уже собраны и переданы материалы по факту применения насилия в отношении представителя власти.

Ранее Gazeta.SPb.ru писала, что в Ленинградской области в Гатчине сотрудники транспортной полиции задержали 33-летнюю женщину, которая устроила дебош в привокзальном кафе.