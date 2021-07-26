На окраинах Петербурга появились передвижные камеры

Они нужны для фиксации нарушений скоростного режима на петербургских дорогах.

На окраинах Санкт-Петербурга появятся десятки передвижных камер, которые будут ловить нарушителей скоростного режима на дорогах. Об этом сегодня, 26 июля, сообщили в Смольном.

Камеры установят до 1 августа. В список адресов попали Шушары, Комарово, Саперное, Петергоф и прочие районы города. С полным перечнем можно ознакомиться на сайте администрации.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге заработали 115 новых фоторадаров для контроля скорости. Фоторадары установили в рамках реализации проекта по развитию городской системы фиксации нарушений ПДД. Власти реализуют проект совместно с городским управлением ГИБДД.