В Петербурге заработали 115 новых фоторадаров для контроля скорости

В Петербурге заработали 115 новых фоторадаров для контроля скорости
До конца года количество комплексов контроля скорости в Северной столице увеличится более чем в два раза. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

В Петербурге начали работу новые комплексы контроля скорости. За соблюдением скоростного режима следят 115 комплектов почти во всех районах города.

Как сообщили в Смольном, нарушения уже фиксируют 115 комплексов контроля скорости по 96 адресам. В ближайшее время заработают и остальные.

Фоторадары установили в рамках реализации проекта по развитию городской системы фиксации нарушений ПДД. Власти реализуют проект совместно с городским управлением ГИБДД.

До конца года количество комплексов контроля скорости в Северной столице увеличится более чем в два раза. На 170 аварийно-опасных участках установят 240 стационарных фоторадаров. После этого в 40 точках появятся комплексы для фиксации нарушений на перекрестках.

С адресами можно ознакомиться на сайте СПб ГКУ «Городской мониторинговый центр».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что за июнь петербургские автовладельцы превысили скорость 450 тыс. раз.

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