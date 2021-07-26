Информация о предварительных результатах выборов в субъектах РФ

Информация о предварительных результатах выборов в субъектах РФ
Выборы в России пройдут в сентябре. Фото: Baltphoto

25 июля 2021 года в двух субъектах Российской Федерации проводились шесть голосований на выборах депутатов представительных органов муниципальных образований.

Республика Саха (Якутия)

Фото: www.cikrf.ru

В Усть-Янском улусе (районе) прошли дополнительные выборы депутатов представительного органа муниципального образования «Силянняхский национальный наслег» четвертого созыва. Выборы признаны состоявшимися. Замещалось три депутатских мандата по многомандатному избирательному округу. В выборах приняло участие 44,24 процента от общего числа зарегистрированных избирателей. По предварительным данным, большинство голосов избирателей получили два кандидата, выдвинутые избирательным объединением «Якутское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», и один кандидат, выдвинутый в порядке самовыдвижения.

Алтайский край

Фото: www.cikrf.ru

Прошли выборы депутатов представительных органов Павловского, Смоленского и Троицкого районов. Выборы признаны состоявшимися. Замещалось четыре депутатских мандата. По предварительным данным, большинство голосов избирателей получили два кандидата, выдвинутые избирательным объединением «Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ», один кандидат, выдвинутый избирательным объединением «Социалистическая политическая партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ», и один кандидат, выдвинутый в порядке самовыдвижения.

Фото: www.cikrf.ru

В двух районах прошли выборы депутатов представительных органов Лебяжинского сельсовета Павловского района и Троицкого сельсовета Троицкого района. Выборы признаны состоявшимися. Замещалось три депутатских мандата. По предварительным данным, большинство голосов избирателей получили два кандидата, выдвинутые избирательным объединением «Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ», и один кандидат, выдвинутый избирательным объединением «Политическая партия ЛДПР — Либерально-демократическая партия России».

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