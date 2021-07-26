Пассажиры туристического автобуса Петербург — Крым вновь застряли на полпути

Петербургские туристы, которые решили добраться до Крыма на автобусе, 12 часов прождали под Ростовом-на-Дону замену сломавшемуся транспорту. Об аналогичной проблеме с той же турфирмой рассказывали и другие путешественники из Северной столицы двумя неделями ранее.

Об инцидента рассказывают непосредственные участники событий в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «ВКонтакте». Утром 23 июля группа петербуржцев на автобусе отправилась из Северной столицы в Крым. На следующий день транспорт остановился примерно в 130 километрах от Ростова-на-Дону из-за поломки. Сначала организаторы пытались своими силами устранить поломку, и пассажиров держали в неведении относительно истинного положения дел, но затем все же пришлось вызывать подмогу.

В итоге путешественникам пришлось ждать замены 12 часов. Поездка продолжилась в 5 часов утра, хотя прислать новый автобус обещали в 23 часа вечера. Все это время возмущенные туристы пробовали связаться с генеральными директором турфирмы, водителями нового транспорта или другими представителями компании, но безуспешно — после полуночи им просто перестали отвечать.

«В группе написано, что 14 июля они предоставили людям питание, работал бойлер с горячей водой. Почему же у нас нет всего этого?», — вопрошают клиенты компании.

Долгие часы ожидания петербуржцам пришлось проводить, за свои деньги покупая себе еду и воду в ближайшем кафе. При этом возмещать убытки гражданам, по словам одного из пассажиров, не собираются. В общей сложности, замену автобусу в течение ночи ждали 77 человек, включая детей. Отметим, что несмотря на поломку, скандал и ожидание, возвращаться домой туристы не стали.

Две недели назад, 14 июля, произошла аналогичная ситуация с клиентами все той же компании. В тот раз двухэтажный автобус с 76 пассажирами, отправлявшийся на побережье Черного моря, сломался в Новгородской области.

Правда, тогда глава турфирмы принес письменные извинения путешественникам, пообещал компенсировать ущерб и прислать транспорт на замену в течение 2,5 часов. Гендиректор организации отметил, что перед выходом на рейс автобус был исправен, а это — первый подобный инцидент за пять лет. Впрочем, вместо 2,5 часов пассажирам пришлось ждать нового автобуса сутки — 24 часа, проведя все время на свежем воздухе.