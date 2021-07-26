В Петербурге хотят объединить пригородные электрички и городской транспорт

В Петербурге будут развивать транспорт. Фото: Baltphoto/Николай Овсянников

В Петербурге будут развивать транспорт. Фото: Baltphoto/Николай Овсянников

Они могут стать единой транспортной системой.

В Санкт-Петербурге планируют объединение пригородных электричек и городского транспорта в единую транспортную систему. Об этом сегодня, 26 июля, сообщили в пресс-службе Смольного.

Власти совместно с РЖД уже подготовили соответствующую программу.

«Наша цель – объединить пригородные электрички и городской транспорт в единую систему. В частности, речь идет об организации тактового движения в направлении Сестрорецка, Тосно, Гатчины и Пушкина»,

— заявил губернатор Александр Беглов.

Благодаря реализации задуманного можно будет вывести транзитный железнодорожный трафик за пределы исторического центра Петербурга.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Петербург хочет закупить 950 вагонов метро.