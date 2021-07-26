Мясников назвал безопасное обезболивающее

Мясников назвал безопасное обезболивающее
Мясников посоветовал таблетки при болях. Фото: кадр из видео Youtube

Врач для борьбы с болью посоветовал принимать парацетамол.

Врач и телеведущий Александр Мясников назвал самое безопасное обезболивающее. Он считает, что при болях стоит принимать парацетамол. Своим советом эксперт поделился в эфире телеканала «Россия 1».

Мясников отметил, что россияне довольно часто принимают нестероидные противовоспалительные средства, к которым относятся аспирин, анальгин, ибупрофен и некоторые другие. Но такие препараты бездумно принимать не стоит, так как они становятся причиной гипертонии, инфарктов, инсульта и прочих серьезных проблем со здоровьем.

«Если уж что-то болит, если вынужден принимать обезболивающее на постоянной основе, то принимай парацетамол»,

— заключил Мясников.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что медики раскрыли побочные эффекты популярного обезболивающего.

Александр Мясников лекарства обезболивающее


 

Новости партнеров
У площади Александра Невского хотят вырубить больше 300 деревьев
У площади Александра Невского хотят вырубить больше 300 деревьев
Доктор Мясников призвал не ждать поблажек от COVID-19: борьба с коронавирусом только начинается
Доктор Мясников призвал не ждать поблажек от COVID-19: борьба с коронавирусом только начинается
Полынь против коронавируса: открытие ученых в борьбе с COVID-19
Полынь против коронавируса: открытие ученых в борьбе с COVID-19
Аномальная жара в Петербурге привела к уменьшению уровня кислорода в водоемах
Аномальная жара в Петербурге привела к уменьшению уровня кислорода в водоемах
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Петербург потратит 200 млрд рублей на развитие экологичного транспорта
Мясников назвал безопасное обезболивающее
На Салова тушили строящийся отель
Дриусси покинул «Зенит», но пока не назвал новый клуб
Дочь отставного адмирала рассказала подробности об отце и убийстве матери и брата
В Петербурге женщина устроила скандал из-за детей с аутизмом на детской площадке
Пассажиры туристического автобуса Петербург — Крым вновь застряли на ...
На Боровой под мостом застрял большегруз