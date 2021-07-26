Мясников назвал безопасное обезболивающее

Врач для борьбы с болью посоветовал принимать парацетамол.

Врач и телеведущий Александр Мясников назвал самое безопасное обезболивающее. Он считает, что при болях стоит принимать парацетамол. Своим советом эксперт поделился в эфире телеканала «Россия 1».

Мясников отметил, что россияне довольно часто принимают нестероидные противовоспалительные средства, к которым относятся аспирин, анальгин, ибупрофен и некоторые другие. Но такие препараты бездумно принимать не стоит, так как они становятся причиной гипертонии, инфарктов, инсульта и прочих серьезных проблем со здоровьем.

«Если уж что-то болит, если вынужден принимать обезболивающее на постоянной основе, то принимай парацетамол»,

— заключил Мясников.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что медики раскрыли побочные эффекты популярного обезболивающего.