Медики раскрыли побочные эффекты популярного обезболивающего

Медики раскрыли побочные эффекты популярного обезболивающего
Ибупрофен является противовоспалительным препаратом. Фото: Pixabay

Специалисты Национальной службы здравоохранения Великобритании перечислили побочные эффекты, которые могут возникнуть от приема ибупрофена.

Как сообщает Express, более чем у одного человека из ста, принимавших этот популярный обезболивающий препарат, появлялись головокружение, тошнота, могло быть несварение желудка, а иногда и головная боль.

Также у некоторых пациентов после приема препарата повышался риск развития желудочно-кишечного кровотечения и нарушения зрения. Кроме того, у некоторых больных может случиться серьезная аллергическая реакция на лекарство.

Добавим, что ибупрофен является противовоспалительным препаратом, который обладает болеутоляющим и жаропонижающим действием.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что доктор Мясников предупредил об опасности популярного лекарства.

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