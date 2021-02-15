Медики раскрыли побочные эффекты популярного обезболивающего

Специалисты Национальной службы здравоохранения Великобритании перечислили побочные эффекты, которые могут возникнуть от приема ибупрофена.

Как сообщает Express, более чем у одного человека из ста, принимавших этот популярный обезболивающий препарат, появлялись головокружение, тошнота, могло быть несварение желудка, а иногда и головная боль.

Также у некоторых пациентов после приема препарата повышался риск развития желудочно-кишечного кровотечения и нарушения зрения. Кроме того, у некоторых больных может случиться серьезная аллергическая реакция на лекарство.

Добавим, что ибупрофен является противовоспалительным препаратом, который обладает болеутоляющим и жаропонижающим действием.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что доктор Мясников предупредил об опасности популярного лекарства.