Появились подробности ДТП на Московском шоссе

Появились подробности ДТП на Московском шоссе
Авария произошла на Московском шоссе. Фото: vk.com/spb_today

Вечером 26 июля на Московском шоссе произошла массовая авария, в результате которой пострадали дети. Участники дорожного инцидента заняли три полосы.

В ДТП попали Lada Vesta, Skoda Fabia, Honda Civic, Chery, Land Rover и «Нива». Судя по опубликованным фотографиям обломки от автомобилей раскидало по всей дороге.

По данным телеканала «Санкт-Петербург», в результате происшествия пострадали двое детей, они отделались царапинами. Кроме того, двое мужчин получили травмы головы, и им понадобилась помощь врачей. На место происшествия прибыли сотрудники ГИБДД.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что автомобильная авария произошла вечером 22 июля у дома 159 по улице Народного Ополчения. Водитель иномарки «Форд Мондео» неудачно перестроился в другую полосу и врезался в попутный «Хендэ Солярис».

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