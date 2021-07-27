В Петербурге выросло число новых офисов, но свободных стало меньше

Общее количество офисных площадей в Северной столице в этом году составило 3,9 млн квадратных метров.

Как сообщает консалтинговая компания Knight Frank St. Petersburg, в течение первого квартала 2021 года в городе на Неве ввели 92,3 тыс. «квадратов» площадей в офисах класса А и B. Такой показатель в два раза больше, чем за такой же период в 2020 году.

Кроме того, 54% площадей от общего числа введенных — это офисные здания, которые предназначены для собственных нужд организаций. При этом, более 50% являются реконструированными проектами или объектами, сменившими свое назначение.

Общий объем офисных площадей в Северной столице в текущем году составил 3,9 млн квадратных метров. В том числе 32% являются офисами класса А, а 68% офисами класса B. В настоящий момент площадь свободных помещений насчитывает 248,4 тыс. квадратных метров. Таким образом свободных помещений стало на 6%, чем в 2020 году.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что почти 20% элитного жилья в Петербурге приобрели приезжие.