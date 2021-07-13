Почти 20% элитного жилья в Петербурге приобрели приезжие

Почти 20% элитного жилья в Петербурге приобрели приезжие
 Также продажи элитного жилья в Северной столицы за первые полгода сильно упали. Фото: Pixabay.

Около 1/5 покупателей элитных новостроек в Северной столицы в первой половине текущего года оказались жителями других регионов страны.

В этом году доля региональных покупателей заметно стало больше. Интерес к покупке элитного жилья в Северной столице есть у жителей Москвы, Калининграда, Омска, Ярославля, Перми, Томска, Тюмени. Об этом сообщает «Интерфакс».

Средневзвешенная цена предложения в элитных новостройках на конец прошлого месяца составила 463 тысячи рублей за квадратный метр — это на 11% больше прошлого года. Также продажи элитного жилья в Северной столицы за первые полгода сильно упали.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Петербург попал в топ-10 мирового рейтинга по росту цен на жилье. Москва и Петербург вошли в десятку мирового рейтинга по темпу роста цен на вторичное жилье по итогам первого квартала 2021 года.

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