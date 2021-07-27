В Петербург поступила первая партия вакцины «Спутник лайт»

В Петербург поступила первая партия вакцины «Спутник лайт»
В Петербург доставили вакцину от коронавируса «Спутник лайт». Фото: sputnikvaccine.com/rus

На Фармакологическую базу Северной столицы доставили первую партию вакцины «Спутник лайт» в количестве — 39 320 комплектов доз.

Как сообщается в пресс-службе губернатора Петербурга, по одной дозе расфасовано – 12 320 доз и по пять доз — 27 000 доз.

Лекарство произвел ФГБУ НИЦЭМ имени Н.Ф. Гамалеи.

Градоначальник Петербурга Александр Беглов отметил, что данную вакцину дожидались многие петербуржцы. Теперь же у горожан есть возможность привиться желаемым препаратом.

Напомним, что «Спутник лайт» — это однокомпонентная вакцина. Ее чаще всего советуют делать тем, кто уже переболел новой коронавирусной инфекцией. При этом, сделать прививку таким лекарством могут по рекомендации доктора и другие категории граждан от 18 до 60 лет.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что почти 1,3 млн петербуржцев сделали прививку против коронавируса.

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