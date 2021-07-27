Почти 1,3 млн петербуржцев сделали прививку против коронавируса

Почти 1,3 млн петербуржцев сделали прививку против коронавируса
Граждане стали активнее прививаться. GazetaSPb/Николай Овсянников

Полностью закончили цикл вакцинации против новой коронавирусной инфекции свыше 900 тыс. жителей Петербурга.

В Северной столице первый укол вакцины от COVID-19 получил 1 млн 267 тыс. 441 человек. Данные сведения содержатся в информационной справке администрации города на Неве.

Так, 906 133 горожанина уже сделали и второй компонент лекарства, таким образом, завершив цикл вакцинации.

За минувшие сутки первую инъекцию получили 2 922 петербуржца. А 3834 местных жителя пришли в прививочные пункты уже во второй раз.

Кроме того, 769 людей в Северной столице прошли ревакцинацию от COVID-19.

Известно, что в Санкт- Петербурге доступно 89 612 доз вакцин. Для того, чтобы привиться от коронавируса, необходимо посетить один из 146 стационарных прививочных пунктов или же 37 мобильных.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Минздрав назвал противопоказания к вакцинации «ЭпиВакКороной».

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