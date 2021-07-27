Оставили в СИЗО: жена убитого рэпера Картрайта надеялась на домашний арест

Оставили в СИЗО: жена убитого рэпера Картрайта надеялась на домашний арест
Марина Кохал в зале суда 27 июля. Фото: объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Во вторник, 27 июля, городской суд Санкт-Петербурга постановил оставить под арестом до 30 октября 2021 года Марину Кохал, жену расчлененного летом 2020 года рэпера Энди Картрайта (Александра Юшко).

Как передает объединенная пресс-служба судов Северной столицы, в ходе заседания сторона обвинения просила суд продлить текущую меру пресечения — заключение под стражей. В то же время защита Кохал настаивала на домашнем аресте или другой мере, не связанной с лишением свободы.

Адвокаты вдовы Картрайта считают, что затянувшееся следствие является достаточным аргументом для освобождения их подзащитной из СИЗО. Кроме того, обвинение из раза в раз приводит идентичные основания для продления меры пресечения, а повторные экспертизы с постоянно сдвигаемыми сроками окончания и до сих пор не установленные причины смерти потерпевшего, как и «шаблонность ходатайств» также способствуют переводу Кохал под домашний арест или избранию другой, более лояльной меры, убеждены юристы.

Суд, между тем, согласился со стороной обвинения, оставив вдову рэпера, обвиняемую в его убийстве, в СИЗО до 30 октября 2021 года.

Напомним, что фрагменты тела хип-хоп исполнителя Александра Юшко, выступавшего под псевдонимом Энди Картрайт, было обнаружено в квартире на Невском проспекте, которую он снимал вместе с женой и ребенком, в июле 2020 года. Кохал сначала заявляла, что расчленила мужа, чтобы скрыть его «недостойную» смерть от передозировки.

Правоохранители предполагают, что Марина убила Картрайта в период до 29 июля 2020 года. Фото: Instagram @kkkartrait

Вместе с тем, после года различных экспертиз, проверок и других следственных мероприятий, установить причину смерти Юшко не удалось. Мотив действий Кохал, впрочем, также остается невыясненным. Сама Марина отрицает вину, но в гибели её супруга есть несколько странных обстоятельств: у трупа Картрайта отсутствовали внутренние органы, а фрагменты тела подверглись воздействию заморозки и… поваренной соли.

Четырехлетний сын пары, временно оставшись без обоих родителей и спустя год нахождения в «Центре содействия семейному воспитанию» (что признали незаконным), перешел под опеку жены адвоката Кохал.

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