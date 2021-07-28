28 июля: Успение Пресвятой Богородицы. Что можно и нельзя делать

28 июля в православном календаре значится Днем Успения Пресвятой Богородицы. О народных поверьях расскажет Gazeta.spb.ru.

В этот день верующие люди радовались переходу Девы Марии из жизни земной в жизнь вечную.

Наши предки считали, что 28 июля не следует носить неудобную обувь. Потому как мозоль может привести к бедам.

Кроме этого, раньше, в этот праздник, верующие забывали про работу. Это могло накликать неурожай.

Девушкам же строго-настрого запрещалось стричь или заплетать волосы. Иначе можно было остаться старой девой.

Помимо прочего, в День Успения Пресвятой Богородицы лучше не пользоваться острыми предметами. Хлеб, к примеру, можно поломать и руками. Следование этой примете могло принести сытость и богатство в дом.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что мусульманский праздник Курбан-байрам прошел онлайн из-за COVID.