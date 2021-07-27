Пэрис Хилтон ждет первенца

Пэрис Хилтон, которой 40, скоро станет мамой. Это будет первенец и для нее и для ее жениха бизнесмена Картера Реумома. Ранее звездная блондинка сообщила, что прошла процедуру ЭКО. Девушка призналась, что Картер — парень ее мечты. Они все время говорят о детях и уже подбирают имена.

Светская львица обручилась с Реумомом этой зимой. 40-летний мужчина ее одногодка. Он также может позволить себе такую же роскошную жизнь, как и Хилтон. Об этом сообщает РИА «Новости».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что балерина Анастасия Волочкова, которая сейчас отдыхает в Греции, похвасталась новой прической в социальных сетях. Поклонники дивы высоко оценили преображение танцовщицы. Об этом они написали в комментариях. Волочковой очень идет эта прическа, заключили поклонники. О внезапном преображении звезда сообщила на личной страничке в Instagram.