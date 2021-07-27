В Крыму спасли четырех человек, которых уносило в открытое море

В Крыму спасли четырех человек, которых уносило в открытое море. Их унесло на надувном матраце и круге.

Тонцущих нашли в районе села Морское. В море заметили четырех человек. Они подавали кричали «помогите». Россиян обнаружили почти в километре от берега и спасли. Об этом сообщает РИА «Новости».

Ранее они пошли плавать в море и утонули на глазах у купающихся. Это произошло на пляже поселка Николаевка. Все четверо пошли купаться во время непогоды. Так отдыхающие рискнули утонуть в море.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что вечером 26 июля в Стрельне утонул мужчина. Вечером в полицию поступила информацию о том, что Финском заливе без сознания находится неизвестный, сообщил источник 78.ru в правоохранительных органах. Труп вытащили на берег возле дома 25 на Пристанской улице. Прибывшие на место медики уже ничем не могли помочь.