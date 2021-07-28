Российские путешественники признались в привычке занимать лежаки

Еще 5% туристов отметили, что делают так всё время, потому что любят отдыхать на пляже. Фото: Pixabay

Еще 5% туристов отметили, что делают так всё время, потому что любят отдыхать на пляже. Фото: Pixabay

Путешественников из России опросили, как часто они уходят с пляжа, заняв лежаки.

Около 45% опрошенных отметили, что такие действия со стороны отдыхающих сильно раздражают, 20% обратили внимание на то, что занимали лежаки по необходимости, хоть и понимали, что это не нравится отдыхающим. Об этом сообщает РИА «Новости».

Еще 5% туристов отметили, что делают так всё время, потому что любят отдыхать на пляже. Еще 5% опрошенных сообщили, что давно не замечали такого на пляжах и не занимали лежаки сами.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Крыму спасли четырех человек, которых уносило в открытое море. Их унесло на надувном матраце и круге. Тонцущих нашли в районе села Морское. В море заметили четырех человек. Они подавали кричали «помогите». Россиян обнаружили почти в километре от берега и спасли.