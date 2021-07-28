Жителям Ленобласти в среду обещают град и грозы при температуре до +30

Сегодня, 28 июля, синоптики сообщают, что в Ленинградской области будет переменная облачность.
Однако температура воздуха составит +25…+30 градусов. Днем в 47-ом регионе могут пройти дожди, грозы, а в некоторых районах даже ливни и град. Об этом пишет ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».
Днем в среду будет дуть юго-восточный, южный ветер до 2-5 метров в секунду. Но если случатся грозы, то его порывы достигнут 15-20 метров в секунду.
Температура воздуха ночью составит около +11…+16 градусов, на западе — до +19. Днем воздух прогреется до +25…+30 градусов. Атмосферное давление при этом немного понизиться.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что погода в Петербурге в среду будет жаркой и дождливой. На город обрушатся грозы, ливни и град, а температура воздуха поднимется до +29 градусов.