Ковид в Петербурге за сутки подхватили 1 918 человек

Заболели коронавирусом за сутки в Петербурге 1 918 человек. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Заболели коронавирусом за сутки в Петербурге 1 918 человек. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Статистика по количеству зараженных коронавирусом в городе на Неве продолжает пополняться новыми случаями. Суточный прирост заболеваемости составил 1 918 человек.

Об этом в среду, 28 июля, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID. Всего за время пандемии в Петербурге заболели 522 970 местных жителя. При этом 497 738 пациентов смогли вылечиться от инфекции, в том числе 1 972 за минувшие сутки.

Лидером по суточной заболеваемости среди других регионов стала Москва — 2 445 случая. На третьем месте Московская область — 1 449, а на втором месте оказался Петербург.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Португалия попросила европейские страны поделиться с ней вакциной.

Также Gazeta.SPb.ru писала, что в США опасаются, что вакцины перестанут защищать от новых штаммов.