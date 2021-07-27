Португалия попросила европейские страны поделиться с ней вакциной

Португалия попросила европейские страны поделиться с ней вакциной
Португалия получила 200 тысяч доз AstraZeneca из Венгрии. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников

Португалия обратилась к странам Евросоюза с просьбой поделиться вакциной против COVID-19, чтобы помочь ускорить кампанию по прививке. Об этом сообщила министр здравоохранения Марта Темиду. Так столица Португалии приложила большие усилия, чтобы получить как можно больше вакцины.

Европейская страна планирует получить около миллиона доз в ближайший месяц. Португалия уже получила около 300 тысяч доз из Норвегии и сейчас договаривается о поставке из Италии. Об этом сообщает AFP.

Страна планирует получить от нее еще 300 тысяч доз вакцины. Португалия получила 200 тысяч доз AstraZeneca из Венгрии.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что во всем мире продолжают каждый день фиксировать новые случаи заражения COVID-19. Наличие данного вируса выявили уже более, чем у 195 млн человек. Умерли от коронавируса за все время 4 млн 189 тыс. 874 человека.

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