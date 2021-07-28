В Ленобласти еще 242 человека заразились COVID

В Ленобласти люди продолжают заболевать коронавирусом. Фото: unsplash.com

В Ленобласти люди продолжают заболевать коронавирусом. Фото: unsplash.com

В Ленинградской области зафиксировано еще 242 новых случая заболевания коронавирусом. Об этом сообщили в Оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией в среду, 28 июля.

С начала пандемии в регионе выявлено 55 365 случаев заболевания. При этом выздоровели 46 953 пациентов.

По суточному приросту заболевших COVID-19 среди российских регионов Ленобласть находится на 32 месте. На первой строчке списка оказалась Москва, где коронавирус подхватили еще 2445 человек. Следом идет Петербург — 1918 инфицированных. А на третьем месте Московская область — 1449 новых ковид-пациентов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленобласти зафиксировали снижение прироста госпитализированных с ковидом.

Также Gazeta.SPb.ru писала, что вирусолог обвинил россиян в «пофигизме», из-за которого растет смертность.