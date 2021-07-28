В России за сутки коронавирус подтвердился у 22 тыс. человек

В России за сутки коронавирус подтвердился у 22 тыс. человек
В России коронавирусом заражены более 6 млн человек. Фото: Pixabay

В России продолжают ежедневно обновлять данные о числе инфицированных COVID-19. За минувшие сутки болезнь подтвердилась у 22 420 человек.

Об этом стало известно сегодня, 28 июля. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с болезнью, общее количество заболевших в стране за все время пандемии достигло 6 195 232 человек.

За вчерашний день жертвами COVID-19 стали 798 россиян. Всего с начала пандемии от последствий коронавируса скончались 156 178 граждан РФ. За сутки полностью выздоровели и получили отрицательные тесты 20 579 человек. Общее количество выздоровлений достигло 5 547 529 человек.

По суточному приросту заболеваемости среди российских регионов Санкт-Петербург находится на втором месте — 1918 случая. Лидером стала Москва — 2445 случая. На третьем месте Московская область — 1449.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в ВОЗ заявили, что пандемия далека от завершения.

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