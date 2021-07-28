Жару в Петербурге сменят грозы в среду

Жару в Петербурге сменят грозы в среду
В Петербурге возможны грозы и ливни. Фото: pixabay.com
В среду, 28 июля в Северной столице, может быть, будут кратковременные дожди. В городе на смену жары приходит гроза. Подробности рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Леус объяснил, что на Петербург сейчас идет с запада холодный атмосферный фронт. Он-то и будет причиной кратковременных дождей, похожих на ливни, и гроз.

Градусники горожан днем покажут +25…+27°, а в Ленинградской области же +23…+28°.

В городе на Неве сегодня довольно ветрено. Петербуржцев обдаст южным ветром 3-8 метров в секунду, который при грозе станет порывистым.

Также атмосферное давление будет падать и составит 754 мм рт. ст., что уже ниже нормы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что жителям Ленобласти в среду обещают град и грозы при температуре до +30.
михаил леус новости СПб прогноз погоды


 

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