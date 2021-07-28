В ЦИК России состоялось подписание соглашения «За безопасные выборы»

В ЦИК России состоялось подписание соглашения «За безопасные выборы»
Фото: www.cikrf.ru

27 июля 2021 года политические партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», ЛДПР, «РОДИНА», «Гражданская платформа», «НОВЫЕ ЛЮДИ» и «ЗЕЛЕНЫЕ» подписали в ЦИК России соглашение «За безопасные выборы», посвященное обеспечению санитарной безопасности в ходе избирательной кампании.

Заместитель Председателя ЦИК России Николай Булаев, открывая процедуру подписания, отметил, что Центризбирком имеет большой опыт работы в сложных санитарно-эпидемиологических условиях, который будет использован в ходе текущей избирательной кампании.

«Мы сможем обеспечить всех избирателей и участников избирательного процесса средствами индивидуальной защиты, − сказал Николай Булаев. – ЦИК России приветствует инициативу политических партий. Уверен, наша общая работа в этом направлении получит высокую оценку избирателей и членов избирательных комиссий».

Соглашение «За безопасные выборы», в частности, предполагает обеспечение средствами индивидуальной защиты кандидатов, агитаторов, наблюдателей, представителей избирательных штабов. Всем им также рекомендуется пройти вакцинацию и соблюдать установленные Роспотребнадзором санитарные требования.

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