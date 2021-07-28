Перечень вопросов, включенных в протокол заседания Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 27 июля 2021 года № 32

Перечень вопросов, включенных в протокол заседания Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 27 июля 2021 года № 32
Россия готовится к выборам в сентябре. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

1. О регистрации федерального списка кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, выдвинутого политической партией «Политическая партия РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ СВОБОДЫ И СПРАВЕДЛИВОСТИ»

2. О члене Центральной избирательной комиссии Российской Федерации с правом совещательного голоса, назначенном политической партией «Социалистическая политическая партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ»

3. О члене Центральной избирательной комиссии Российской Федерации с правом совещательного голоса, назначенном политической партией «Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

4. О регистрации федерального списка кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, выдвинутого политической партией «ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОДИНА»

заседание партии Россия цик


 

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