Перечень вопросов, включенных в протокол заседания Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 27 июля 2021 года № 32

Россия готовится к выборам в сентябре. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

1. О регистрации федерального списка кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, выдвинутого политической партией «Политическая партия РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ СВОБОДЫ И СПРАВЕДЛИВОСТИ» 2. О члене Центральной избирательной комиссии Российской Федерации с правом совещательного голоса, назначенном политической партией «Социалистическая политическая партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» 3. О члене Центральной избирательной комиссии Российской Федерации с правом совещательного голоса, назначенном политической партией «Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 4. О регистрации федерального списка кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, выдвинутого политической партией «ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОДИНА»

Анастасия Смирнова, Gazeta.SPb