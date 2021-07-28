Состоялось 32-е заседание ЦИК России

27 июля 2021 года состоялось заседание ЦИК России.

ЦИК России зарегистрировала федеральный список кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, выдвинутый политической партией «Политическая партия РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ СВОБОДЫ И СПРАВЕДЛИВОСТИ» в количестве 243 человек.

ЦИК России зарегистрировала федеральный список кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, выдвинутый политической партией «ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОДИНА» в количестве 280 человек.

ЦИК России приняла к сведению решение Президиума центрального совета политической партии «Социалистическая политическая партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» о назначении членом ЦИК России с правом совещательного голоса Сергея Гусева.

ЦИК России приняла к сведению постановление Президиума Центрального Комитета политической партии «Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» о назначении членом ЦИК России с правом совещательного голоса Сергея Чикирева.