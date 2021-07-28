Состоялось 249-е заседание Санкт-Петербургской избирательной комиссии

23 июля 2021 года состоялось очередное заседание Санкт-Петербургской избирательной комиссии. Заседание провела председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии Наталья Чечина. На заседании были рассмотрены следующие вопросы:

— о заверении списка кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга седьмого созыва по единому избирательному округу, выдвинутого избирательным объединением – Региональное отделение в Санкт-Петербурге Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ РОСТА»;

— о регистрации уполномоченных представителей избирательного объединения – Региональное отделение в Санкт-Петербурге Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ РОСТА» по финансовым вопросам;

— о заверении списка кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга седьмого созыва по единому избирательному округу, выдвинутого избирательным объединением – Санкт-Петербургское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

— о регистрации уполномоченных представителей избирательного объединения – Санкт-Петербургское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

— о заверении списка кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга седьмого созыва по единому избирательному округу, выдвинутого избирательным объединением – Политическая партия «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО»;

— о регистрации уполномоченных представителей избирательного объединения – Политическая партия «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО»;

— о назначении членов Территориальной избирательной комиссии № 27 с правом решающего голоса;

— о назначении члена Территориальной избирательной комиссии № 30 с правом решающего голоса;

— о назначении члена Территориальной избирательной комиссии № 63 с правом решающего голоса;

— об определении территориальных избирательных комиссий, которые являются вышестоящими избирательными комиссиями по отношению к участковым избирательным комиссиям, сформированным на избирательных участках, образованных за пределами территории Российской Федерации;

— о внесении изменений в решение Санкт-Петербургской избирательной комиссии от 1 июля 2021 года № 243-5 «Об организации закупок товаров, работ, услуг при подготовке и проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва»;

— о внесении изменений в план закупок товаров, работ, услуг Санкт-Петербургской избирательной комиссии при подготовке и проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва;

— о дополнительном выделении средств бюджета Санкт-Петербурга на подготовку и проведение выборов депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга седьмого созыва для нижестоящих избирательных комиссий.