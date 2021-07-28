На Синопской набережной трое мужчин бегали за дамой с ножом

На Синопской набережной трое мужчин бегали за дамой с ножом
У Синопской набережной неизвестный напал на мужчину с ножом. Фото: Maps

В Петербурге в Центральном районе города произошел неприятный инцидент.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 27 июля, в 05:00, из больницы Петербурга сообщили, что 42-летний мужчина получил ножевое ранение.

По словам самого пострадавшего, на Синопской набережной его ножом ударил неизвестный. Гражданину диагностировали проникающее ранение грудной клетки слева. От пострадавшего сильно пахло алкоголем.

Интересно, что незадолго до сообщения из больницы, выяснилась любопытная информация. Оказалось, что по той же Синопской набережной во дворе дома 30 происходит групповая драка. Там же трое мужчин бегали с ножом за девушкой. Затем один из участников ударил другого ножом.

Правоохранители задержали подозреваемого в правонарушении. Им оказался 36-летний уроженец Тывы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Казанская улица ночью во вторник стала рингом для мигрантов.

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