Состоялось 250-е заседание Санкт-Петербургской избирательной комиссии

27 июля 2021 года состоялось очередное заседание Санкт-Петербургской избирательной комиссии. Заседание провела председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии Наталья Чечина. На заседании были рассмотрены следующие вопросы:

— о Порядке составления, уточнения и использования списков избирателей на выборах депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга седьмого созыва;

— о Порядке применения средств видеорегистрации (видеофиксации) при проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва и иных выборов, назначенных на 19 сентября 2021 года на территории Санкт-Петербурга;

— о Разъяснениях о порядке проведения агитационных и иных мероприятий при сборе подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидата, списка кандидатов на выборах депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга.