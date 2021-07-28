Состоялось 250-е заседание Санкт-Петербургской избирательной комиссии

Состоялось 250-е заседание Санкт-Петербургской избирательной комиссии
Фото: www.st-petersburg.izbirkom.ru

27 июля 2021 года состоялось очередное заседание Санкт-Петербургской избирательной комиссии. Заседание провела председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии Наталья Чечина. На заседании были рассмотрены следующие вопросы:

— о Порядке составления, уточнения и использования списков избирателей на выборах депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга седьмого созыва;

— о Порядке применения средств видеорегистрации (видеофиксации) при проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва и иных выборов, назначенных на 19 сентября 2021 года на территории Санкт-Петербурга;

— о Разъяснениях о порядке проведения агитационных и иных мероприятий при сборе подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидата, списка кандидатов на выборах депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга.

горизбирком заседание новости СПб


 

Новости партнеров
Ударившему ногой новорожденную дочь петербуржцу предъявили обвинение 
Ударившему ногой новорожденную дочь петербуржцу предъявили обвинение 
Трава на набережной Карповки стоимостью 28 миллионов превратилась в сено
Трава на набережной Карповки стоимостью 28 миллионов превратилась в сено
Полынь против коронавируса: открытие ученых в борьбе с COVID-19
Полынь против коронавируса: открытие ученых в борьбе с COVID-19
Адмирала ВМФ, чью семью зверски убили в Петербурге, насмерть сбила электричка
Адмирала ВМФ, чью семью зверски убили в Петербурге, насмерть сбила электричка
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
На мировом рынке стоимость кофе обновила семилетний максимум
Дефицит вакцины и российский штамм: новое о COVID-19 в мире
В Петергофе водителю угрожали расправой из-за парковочного места
Более 26 тыс. петербуржцев сдали тест на COVID
Дорогая школа: депутаты требуют удерживать цены на канцтовары в Петербурге
Байден заявил, что у Путина есть «реальная проблема»
На Синопской набережной трое мужчин бегали за дамой с ножом
Под Гатчиной подросток изнасиловал пятилетнюю девочку