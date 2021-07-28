На мировом рынке стоимость кофе обновила семилетний максимум

Поставщики заявили торговым сетям России о резком повышении стоимости кофе.

Об этом пишет «КоммерсантЪ».

Буквально в следующем месяце, в августе, цена на кофе может стать больше на 10-12%. Это происходит в связи с тем, что в Бразилии сократился урожай зерен. В стране была сильная засуха на протяжении почти года, а затем градусники показали аномально низкие температуры.

Так, цены на кофейные зерна на мировом рынке уже обновили 7-летний максимум. Планируется, что если биржевые цены останутся на текущем уровне, то в 2022 году стоимость закупки может возрасти на 40-50%.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в России резко подорожали бананы в магазинах. Цены выросли до максимума за последние пять лет, достигнув уровня 2016 года. За год они подорожали в полтора раза.