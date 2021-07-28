Петербуржцы против принудительной прививки, а медики жалуются на выплаты

В Петербурге каждый день подтверждают сотни новых случаев заражения коронавирусом. Власти настаивают на том, что ситуацию исправить поможет только массовая вакцинация населения. С этим согласны не все горожане. Активисты против принудительной прививки.

По последним данным, с начала пандемии в Петербурге выявили 521 052 случая заражения COVID-19. Накануне, 27 июля, сообщалось о 1923 заболевших за сутки.

Несмотря на то, что власти уверены: победить пандемию поможет только коллективная вакцинация населения, горожане выступают против принудительной прививки.

Так, накануне активисты организации «Иммунный ответ» передали петицию губернатору Александру Беглову, городскому управлению Роспотребнадзора и Комитету по здравоохранению. Подобные акции провели и в других городах России.

Ранее президент России Владимир Путин пояснял: решение о вакцинации самостоятельно принимают власти регионов. Петербург официально обязательную прививку не вводил. Однако в июне в Северной столице правительство выпустило постановление, по которому сотрудники госучреждений должны быть привиты. В противном случае они могут быть отстранены от работы без сохранения зарплаты с 15 августа. Организации и индивидуальные предприниматели для получения QR-кода должны вакцинировать 60% работников. Такое решение активисты считают незаконным.

Возмущены и медики. Они, правда, жалуются не на вакцину, а на отсутствие обещанных выплат тем, кто уже перенес COVID-19. Сообщение об этом появилось на сайте Уполномоченного по правам человека в Петербурге Александра Шишлова.

Отметим, что у петербуржцев появилась возможность прививаться препаратом «Спутник Лайт». Это однокомпонентная вакцина, «облегченный» вариант «Спутника V». Gazeta.SPb уже рассказывала, что нужно знать о новом препарате.

Кстати, прививку можно теперь сделать в парке 300-летия Петербурга. Там появился прививочный шатер.