S7 Group создаст лоукостер

Компания S7 объявила о создании лоукостера. Об этом заявила глава совета директоров S7 Airlines Татьяна Филева.

Так авиалинии запустят новую авиакомпанию. Для этого они выбрали парк самолетов во главе которого Airbus 320 NEO почти на 190 человек, отмечает Филева. Всего самолетов будет 24. Об этом сообщает ТАСС.

Первый рейс намечен на лето следующего года. Билеты можно купить в апреле 2022 года. Гендиректором новой авиакомпании будет Григорий Давыдов из S7, обращает внимание глава совета.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что пассажирский самолет экстренно сел в Крыму из-за проблем с двигателем. Пассажирский самолет Boeing экстренно приземлился в Симферополе из-за технических проблем с двигателем. Рейс обслуживала авиакомпания «Якутия». Лайнер, летевший из Якутии в Крым, благополучно приземлился в аэропорту Симферополя.