Чувашия впервые получила партию вакцины «Спутник Лайт»

«Спутник Лайт» подходит для уже переболевших и тем, кто уже вакцинировался ранее. Фото: sputnikvaccine.com/rus

«Спутник Лайт» подходит для уже переболевших и тем, кто уже вакцинировался ранее. Фото: sputnikvaccine.com/rus

В Чувашию первый раз доставили вакцину от COVID-19 «Спутник Лайт». Сейчас ее распределили по больницам. В первой партии 4,5 тысяч доз вакцины.

В минздраве региона напомнили, что «Спутник Лайт» подходит для уже переболевших и тем, кто уже вакцинировался ранее. Его будут вводить и тогда, когда в республике не будет других вакцин. Об этом сообщает «REGNUM».

Так, с начала пандемии в Чувашию поступило больше 290 тысяч доз вакцины. В среднем в регионе за сутки вакцинируют почти семь тысяч жителей. Всего привились более 240 тысяч человек.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Роспотребнадзоре спрогнозировали сроки окончания пандемии. При сохранении таких же темпов прививки от COVID-19 во всем мире пандемия не закончится в следующем году. Об этом заявил руководитель филиала центра «Вектор» Роспотребнадзора Александр Семенов.