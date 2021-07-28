В Роспотребнадзоре спрогнозировали сроки окончания пандемии

Так, говорить о конце пандемии надо очень осторожно. При сохранении очень низких темпов прививки (как сейчас) во всем мире люди будут бороться с пандемией COVID-19 еще в 2022 году, и только потом у нас есть шанс ее закончить. Если этот процесс ускорится, то пандемия закончится быстрее, отметил Семенов. Об этом сообщает РИА «Новости».