В Роспотребнадзоре спрогнозировали сроки окончания пандемии

В Роспотребнадзоре спрогнозировали сроки окончания пандемии
Конец пандемии зависит от темпов образования коллективного иммунитета. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

При сохранении таких же темпов прививки от COVID-19 во всем мире пандемия не закончится в следующем году. Об этом заявил руководитель филиала центра «Вектор» Роспотребнадзора Александр Семенов.

Так, говорить о конце пандемии надо очень осторожно. При сохранении очень низких темпов прививки (как сейчас) во всем мире люди будут бороться с пандемией COVID-19 еще в 2022 году, и только потом у нас есть шанс ее закончить. Если этот процесс ускорится, то пандемия закончится быстрее, отметил Семенов. Об этом сообщает РИА «Новости».

Опыт китайского гриппа, показал, что для полного окончания пандемии нужно два-три года. Конец пандемии зависит от темпов образования коллективного иммунитета, уверен Семенов.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что глава городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец заявил о прохождении Петербургом пика третьей волны коронавирусной пандемии.

2022 год коллективный иммунитет конец пандемии коронавирус Роспотребнадзор


 

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