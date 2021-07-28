На порносайте появились фантазии на тему музейных картин. Попал ли туда Эрмитаж?

На порносайте появились фантазии на тему музейных картин. Попал ли туда Эрмитаж?
Сейчас в Эрмитаже нет толп посетителей, отмечает директор музея Михаил Пиотровский. Фото: Baltphoto

Один из порносайтов опубликовал эротические фантазии на тему музейных картин.

Эрмитаж в эту подборку туда не попал. Юристы галереи Уффици и других музеев хотят подавать в суд, так как нарушены авторские права. Музеи не давали разрешения на использование картин, которые хранят. Об этом Эрмитаж сообщает на официальной страничке «ВКонтакте».

Сейчас в Эрмитаже нет толп посетителей, отмечает директор музея Михаил Пиотровский. На данный момент музей пускает столько людей, сколько может вместить музей. Прийти в Эрмитаж «когда хочу» уже не удастся. Во время пандемии Эрмитаж активизировался в соцсетях, проводит онлайн-лекции, собирает людей в Z00m.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что из Лувра в Эрмитаж привезли Мадонну Рафаэля. Картина останется в городе на Неве в течение двух месяцев. 16 июля, в Северную столицу в Эрмитаж из Лувра в Париже привезли картину «Прекрасная садовница» или же «Мадонна с Младенцем и Иоанном Крестителем» Рафаэля Санти.

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На порносайте появились фантазии на тему музейных картин. Попал ли туда Эрмитаж?
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