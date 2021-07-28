Привязанная к машине мертвая женщина оказалась матерью двоих детей

Во вторник в Московском районе Северной столицы произошло жестокое убийство: возле дома №15 корпус на Пулковском шоссе обнаружили труп женщины, привязанный к автомобилю.

Бездыханное тело петербурженки нашли вечером 27 июля. Убитая была привязана за шею к припаркованому автомобилю. Как сообщают правоохранительные органы, у 43-летней погибшей остались двое несовершеннолетних детей 13 и 17 лет. Известно, что на протяжении последних десяти лет женщина жила с партнером, который ушел от нее неделю назад на почве бытового конфликта.

Кроме того, как пишут «Невские новости», у полицейских уже есть подозреваемый — 43-летний мужчина, который скрылся с места преступления на белой «Митцубиси Аутлендер». Внедорожник принадлежал убитой. Предполагаемый преступник не единожды привлекался к уголовной ответственности — за кражу, хулиганство, грабеж, разбойное нападение и вымогательство. Является ли возможный убийца и сожитель погибшей одним и тем же лицом, пока не уточняется.

Примечательно, что автомобиль, к которому злоумышленник привязал жертву, раньше использовался для работы в такси. Причину смерти женщины, а также обстоятельства её смерти и обнаружения трупа еще предстоит выяснить правоохранителям.

Напомним, что недавно в Шушарах, под окнами одном из домов по Вилеровскому переулку нашли труп молодого человека. Как выяснилось позже, парень страдал от шизофрении — он временно находился у брата после выписки из больницы, а через некоторое время должен был вновь оказаться в медучреждении.

Отец погибшего рассказывал, что перед гибелью сын вел себя необычным образом и разговаривал сам с собой.