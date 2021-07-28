В Петербурге субсидии получили 37 негосударственных театров

В Петербурге подвели итоги конкурсного отбора негосударственных театров на предоставление субсидий.

По данным Комитета по культуре, средства на постановку и показ спектаклей из бюджета в 2021 году получили 37 творческих коллективов.

Общая сумма субсидий составила 70 млн рублей. Субсидии помогут частным театрам представить более 50 новых спектаклей.

Среди получателей субсидий такие творческие коллективы, как театр «Кукольный формат», Karlsson Haus, театральная лаборатория Яны Туминой и другие.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что президент России Владимир Путин подписал указ «О награждении государственными наградами Российской Федерации», в рамках которого ордена получили сразу несколько артистов и сотрудников театров Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Документ опубликован на сайте Кремля.