Газопровод «Северный поток — 2» построен на 99%

В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Фото: Nord Stream 2 AG

В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Фото: Nord Stream 2 AG

Оператор проекта Nord Stream 2 AG сообщил, что газопровод «Северный поток — 2» построен на 99%, судно «Академик Черский» полностью завершило свои работы, сообщает РИА «Новости».

«Трубоукладочное судно «Академик Черский» полностью выполнило первоначально запланированный объём работ для газопровода «Северный поток — 2». Таким образом, к настоящему времени газопровод завершён на 99%», — отметил оператор.

В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Мощность газопровода — 55 млрд куб. м газа в год. Стоимость проекта составляет €9,5 млрд. Строительством «Северного потока — 2» занимается компания Nord Stream 2 AG.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что президент Национального собрания Австрии Вольфганг Соботка заявил, что проект «Северный поток-2» будет способствовать безопасности Европейского союза.