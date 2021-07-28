Газопровод «Северный поток — 2» построен на 99%

Газопровод «Северный поток — 2» построен на 99%
В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Фото: Nord Stream 2 AG

Оператор проекта Nord Stream 2 AG сообщил, что газопровод «Северный поток — 2» построен на 99%, судно «Академик Черский» полностью завершило свои работы, сообщает РИА «Новости».

«Трубоукладочное судно «Академик Черский» полностью выполнило первоначально запланированный объём работ для газопровода «Северный поток — 2». Таким образом, к настоящему времени газопровод завершён на 99%», — отметил оператор.

В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Мощность газопровода — 55 млрд куб. м газа в год. Стоимость проекта составляет €9,5 млрд. Строительством «Северного потока — 2» занимается компания Nord Stream 2 AG.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что президент Национального собрания Австрии Вольфганг Соботка заявил, что проект «Северный поток-2» будет способствовать безопасности Европейского союза.

Nord Stream 2 AG газопровод северный поток - 2


 

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