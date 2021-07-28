В Петербург поступила очередная партия «Спутника V»

В Петербург поступила очередная партия «Спутника V»
Вакцина "Спутник V становится все доступнее. Фото: официальный сайт вакцины "Спутник V"

В Петербург поступила новая партия вакцины от коронавируса «Спутник V».

По данным пресс-службы Смольного, город получил ещё 22,2 тыс. доз препарата. Партию доставили на городскую фармбазу.

С начала массовой вакцинации в городе вакцинировано 1280228 человек, из них 923687 полностью завершили цикл вакцинации. Повторную вакцинацию полностью завершили 37 человек.

«Спутник V» – первая в мире зарегистрированная вакцина, которую создали в России. Препарат смог доказать свою безопасность и эффективность в ходе исследований.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Таиланд ужесточил карантин для въезжающих туристов. Так, правила, в рамках которых путешественникам необходимо было придерживаться карантинного режима от 7 до 10 дней, отменяются из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации.

"Спутник V" вакцина коронавирус


 

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