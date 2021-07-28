В Петербурге обокрали квартиру на три миллиона рублей

В Петербурге обокрали квартиру на три миллиона рублей
Там он украл четверо часов двое колец и пять монет, три тысяч долларов США. Фото: pixabay

В полицию поступило сообщение от 58-летней женщины-руководителя коммерческого предприятия о повреждении замков входной двери квартиры дома 36 по улице Кузнецовской. Она принадлежит ее 28-летнему брату. По ее словам, брат находится на отдыхе за границей.

Неизвестный злоумышленник вскрыл замок и проник в квартиру. Там он украл четверо часов «Ролекс», «Шапард», «Раумонд», «Ромайн», двое колец и пять монет, три тысяч долларов США. Ущерб составил 3 миллиона рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по п. «б», части 4 статьи 158 УК РФ (кража).

Как сообщалось ранее, 25 июля у дома 13 по улице Полевой в деревне Новосаратовка полиция за кражу автомобиля «Ауди А6» от дома 36 по улице Кузнецовской задержала 40-летнего мужчину. Возбуждено уголовное дело по п. «б» части 4 статьи 158 УК РФ (кража). Его задержали на основании статьи 91 УПК РФ.

Установлено, что задержанный управлял похищенным автомобилем, ключи от которого находились в указанной квартире. В настоящее время полицейские устанавливают причастность подозреваемого к краже из квартиры.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Санкт-Петербурге из банковской ячейки пропали 100 тысяч евро и 70 тысяч долларов, то есть около 13 миллионов рублей.

деьги кража происшествие санкт-петербург часы


 

Новости партнеров
В Петербурге ликвидирован бизнес Дмитрия Нагиева
В Петербурге ликвидирован бизнес Дмитрия Нагиева
В московских
В московских "Пятерочках" внезапно опустели полки
Гребень антициклона вернул в Петербург жару: +29 градусов и сухо, 77 лет назад ночью было +9
Гребень антициклона вернул в Петербург жару: +29 градусов и сухо, 77 лет назад ночью было +9
Сгнившие трупы с ранами: на Бутлерова найдена зверски убитая семья адмирала
Сгнившие трупы с ранами: на Бутлерова найдена зверски убитая семья адмирала
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Роспотребнадзоре заявили о сокращении числа заболевших COVID-19
В Петербурге обокрали квартиру на три миллиона рублей
Деньги на классы и призывы звезд: по следам скандала вокруг ...
В мире COVID заболело уже свыше 196 млн человек
В Петербург поступила очередная партия «Спутника V»
Сбившему на электросамокате на Чухонке открыли уголовное дело
Газопровод «Северный поток — 2» построен на 99%
В Петербурге субсидии получили 37 негосударственных театров