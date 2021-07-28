Гепатолог разрушил главные мифы о гепатите

Жареное, копченое... Всё это можно есть. Фото: pixabay.com

Жареное, копченое... Всё это можно есть. Фото: pixabay.com

Главный внештатный гепатолог Московской области Павел Богомолов развеял три популярных лженаучных мифов о гепатите.

Совершенно новый, но непонятно откуда появившейся миф, связан с COVID-19. Некоторые специалисты не советуют прививаться людям с диагнозом гепатит. Вакцинация от ковида очень важна, и это миф, что она опасна для печени, уверен врач. Об этом сообщает РИА «Новости».

Второй миф — это диета и необходимость ее соблюдать. Так некоторым выписывают «Стол №5». Не надо лишать человека вкусной еды, считает доктор. Жареное, копченое… Всё это можно есть.

Третий миф связан со спортом или физической активностью. Утверждение, что печень любит покой в корне неверно. Человеку с гепатитом должен жить полноценной жизнью.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что кадровую проблему с врачами в Ленобласти планируют закрыть за три года.