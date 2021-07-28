Дрозденко рассказал, когда в Ленобласти решится вопрос с питьевой водой

Проблему с водой решат в ближайшее время. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

Проблему с водой решат в ближайшее время. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

Жители некоторых населенных пунктов продолжают жаловаться на отсутствие чистой воды.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко ответил на многочисленные вопросы о том, когда же регион будет полностью беспечен питьевой водой. Об этом сообщает ЛенТВ24.

Известно, что с проблемой сталкиваются следующие населенные пункты: деревня Свирь и посёлок Черенцово Тихвинского района, деревня Ям Ижора Тосненского района, посёлок Запорожское и посёлок Мичуринское Приозерского района, деревня Коккорево Всеволожского района.

Дрозденко заверил, что «Леноблводоканал» участвует в программе по строительству водоочистных сооружений, в рамках которых возведут 108 сооружений. На то, чтобы избавиться от стоков, не соответствующих нормативам, выделили 4 миллиарда рублей, так что проблема решается.

«Всё знаю. Одна из задач, которую поставил передо мной президент России — обеспечить чистой водой большинство жителей Ленобласти. Я эту задачу должен решить до 2025 года, и я её решу»,

— заверил губернатор.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Дрозденко ответил на жалобы жителей Старой на создание промзоны.