Дрозденко ответил на жалобы жителей Старой на создание промзоны

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко отреагировал на слухи вокруг развития чистой промзоны между Янино и деревней Старая во Всеволожском районе.
Как сообщает Online47, во Всеволожском районе планируется создание высокотехнологичного кластера, в состав которого войдут только безопасные производства. В планы входит строительство метро в Кудрово, депо «Правобережное», развитие селитебной зоны Кудрово, общественно-деловой зоны Кудрово – Новосаратовка и промышленной зоны в деревне Старая (Колтуши).
Однако некоторые местные жители «вытащили» из всего проекта только один пункт и обвинили губернатора в нелюбви к Колтушам.
«За что же вы так жителей д.Старой не любите. Мало нам горящих по ночам свалок, гор мусора, убитых дорог и последних уголков зелёнки, которые уходят под бульдозер. Теперь ещё и пром зона», — писали граждане под постом главы региона в Instagram.
В ответ Дрозденко неоднократно пояснил, что никто не планирует создавать между Янино и Колтушами новую промзону — она там уже есть.
«Наоборот есть желание сделать вместо грязных производств современный высокотехнологичный и чистый промышленный кластер, – пояснил глава региона. – Или вас существующие «вонючки» устраивают? Оставить как есть – мусор и непонятные производства?»
Глава Ленобласти напомнил, что на месте уже закрытых предприятий, загрязняющих воздух и окружающую среду, решено сделать кластер, к примеру, с производствами электроники или логистическими центрами.
После получения разъяснения местные жители наконец согласились с решением.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что жители Янино больше двух недель дышали химикатами.