В Петербурге заметили подорожание земельных участков

В Петербурге заметили подорожание земельных участков
Цена на землю растет. Фото: pixabay.com

Некоторые из них выросли в цене на 25-30%.

В Санкт-Петербурге подорожали земельные участки примерно на 30%, если сравнивать с 2020 годом. Об этом сообщили в «Петербургской недвижимости».

На данный момент квадратный метр земли в пригороде может стоить до 13 тысяч рублей. В спальных районах цена достигает 20-25 тысяч, а в центре города выросла до 40-65 тысяч рублей. Это значит, что за полтора года цена на земельные участки выросла на четверть. Эксперты полагают, что это связано с ограниченным количеством предложений.

За первое полугодие 2021 года продали 200 гектаров земли, на них можно построить 2,2 миллиона «квадратов» жилой недвижимости.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что юрист пролил свет на самый любимый метод аферистов на рынке недвижимости. Для аферистов важно, чтобы человек поверил, в то, что предлагаемая квартира «совершенна», а потом рассеять иллюзию.

земля недвижимость новости СПб


 

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